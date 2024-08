A distanza di tre giorni dall’incursione a sorpresa nella regione russa sudoccidentale di Kursk, l’Ucraina si è gradualmente spinta verso l’interno, costringendo Mosca ad evacuare le zone colpite.

Ucraina, Zelensky: “La Russia deve sentire la guerra”

I militari hanno fatto irruzione nella regione russa dispiegando circa mille truppe e più di due dozzine di veicoli blindati e carri armati. Gli analisti hanno definito l’attacco come il più significativo dall’inizio del conflitto, tanto da indurre Mosca a imporre un regime di sicurezza nelle tre principali regioni di confine: Kursk, Bryansk e Belgorod. “Grazie a ogni unità delle nostre forze di difesa che rende possibile tutto questo. L’Ucraina dimostra di sapere davvero come ristabilire la giustizia e garantisce esattamente il tipo di pressione che è necessaria: pressione sull’aggressore” ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky.

Gli obiettivi di Kiev

Sebbene Kiev non abbia rivendicato apertamente la manovra, Zelensky ha spiegato che il tentativo più deliberato del suo Paese di portare la guerra in Russia era volto a far sì che la Russia percepisse sulla propria pelle le conseguenze della guerra. “La Russia ha portato la guerra nella nostra terra e dovrebbe capire ciò che ha fatto” ha commentato il capo di Stato nel suo discorso serale, aggiungendo “Gli ucraini sanno come raggiungere i loro obiettivi. E noi non abbiamo scelto di raggiungere i nostri obiettivi in guerra“.

La reazione di Mosca

“Il regime di Kiev ha compiuto un tentativo senza precedenti di destabilizzare la situazione in diverse regioni del nostro Paese” ha dichiarato il Comitato nazionale antiterrorismo, annunciando che verranno presi seri provvedimenti per respingere con ogni azione possibile le truppe ucraine. Lo stesso presidente russo Vladimir Putin l’ha definita una “provocazione su larga scala“. Intanto si sono acuiti anche i rapporti tra l’Ucraina e la Bielorussia, a seguito dell’incursione di droni ucraini nello spazio aereo di Minsk. Il presidente bielorusso Aleksander Lukashenko ha annunciato che ci saranno conseguenze.