Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: "Pronti al cessate il fuoco, con Kiev nella Nato"

La guerra in Ucraina prosegue ormai da oltre 1000 giorni, da quel febbraio 2022 in cui le truppe russe ruppero la linea con il Paese confinante e iniziarono ad occuparlo, avanzando chilometro dopo chilometro. A quasi tre anni di distanza, il numero uno di Kiev, Volodymyr Zelensky, si è dichiarato pronto ad una tregua. La condizione? Non la restituzione immediata dei territori occupati dal nemico, ma l’ingresso di Kiev nella Nato.

Guerra Russia-Ucraina, Zelensky pronto alla tregua: “Ma con Kiev nella Nato”

Durante un’intervista a Sky News, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ipotizzato una tregua con i nemici russi che riguardi le zone ancora non occupate da Mosca. “La parte non occupata dell’Ucraina dovrebbe andare subito sotto l’ombrello della Nato” – ha dichiarato il presidente, che poi ha aggiunto in riferimento ai soldati di Mosca – “Possiamo riportarli indietro in modo diplomatico”. Non poteva mancare, poi, un riferimento a Donald Trump: “Voglio lavorare direttamente con lui perché ci sono voci diverse nelle persone che lo circondano. Ed è per questo che non dobbiamo permettere a nessuno di distruggere la nostra comunicazione”.