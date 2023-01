Guido Crosetto, attacco alla BCE: "Ha troppo potere". Duro botta e risposta con Calenda

Alla luce delle previsioni decisamente pessimiste rilasciate dalla Banca Centrale Europea nelle scorse ore (secondo la BCE, infatti, nel 2023 “un terzo dell’Europa sarà in recessione”) l’attuale ministro della Difesa italiano Guido Crosetto si è sentito in dovere di dire la sua, con una nuova intervista rilasciata nelle scorse ore a La Repubblica.

Non c’è dubbio che l’allarme della più grande istituzione finanziaria del Vecchio Continente abbia messo in agitazione il governo Meloni: d’altra parte, c’era da aspettarsi una reazione immediata da parte dei nostri politici quando la BCE ha individuato nell’Italia l’anello debole dell’economia europea.

Ed ecco quindi arrivare la replica piccata di Crosetto, che ha tenuto a mettere i puntini sulle i sulla spinosa questione:

Le condizioni economiche del Paese rischiano di peggiorare se verranno a mancare le “tutele esterne” che hanno aiutato negli ultimi anni. Per questo fatico a comprendere le ragioni che hanno spinto la Bce a cambiare politica sugli acquisti dei titoli di Stato europei. Oltretutto in un momento già economicamente molto complesso, per certi versi drammatico, come quello che sta attraversando il mondo e l’Ue in particolare.