Caso Alessia Pifferi: indagate le psicologhe del carcere

Prende sempre più piede l’ipotesi che Alessia Pifferi, la donna accusata di aver abbandonato la figlia di 18 mesi morta poi per stenti, abbia subito un test psicologico non autorizzato. Sono state infatti indagate per per favoreggiamento e falso ideologico le due psicologhe del carcere di San Vittore che hanno effettuato tali esami sulla donna.

Alessia Pifferi: le psicologhe l’avrebbero manipolata

Le due psicologhe ora indagate sono state anche perquisite dalla polizia penitenziaria questa mattina, entrambe hanno stilato una relazione frutto di un test sul quoziente intellettivo effettuato ad Alessia Pifferi. Ma il pm Francesco De Tommasi nutriva già dei dubbi sulla perizia psichiatrica che, secondo la sua ipotesi, serviva solo a fornire una tesi difensiva alternativa.

Non è tutto, secondo il pubblico ministero le due psicologhe l’avrebbero in un certo senso manipolata in modo tale da indurre la donna a pensare di non avere alcuna responsabilità per ciò che ha fatto. Già in passato aveva dichiarato che la donna non aveva alcun problema mentale e, cosa più grave, che il test psicologico da lei affrontato sarebbe stato “non autorizzato”.

La natura degli esami psicologici

Stando ai colloqui effettuati con le due psicologhe del carcere di San Vittore, sono due i esami utilizzati per valutare le capacità mentali di Alessia Pifferi. Il primo, chiamato Thematic apperception test, era necessario per analizzare il funzionamento del pensiero e la rappresentazione della realtà con l’ausilio di tavole che raffigurano luoghi e persone.

E, secondo i risultati ottenuti da questo test, la consulente della difesa aveva dichiarato che la donna non era in grado di elaborare fino in fondo ciò che vedeva, fornendo descrizioni molto brevi delle raffigurazioni che le venivano proposte. E stando alla relazione finale di tale esame, Alessia Pifferi vivrebbe in una dimensione isolata.