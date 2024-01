Italia, nuovo IT-Alert in quattro regioni: ecco dove

Nuovo IT-Alert in Italia, oggi quattro regioni coinvolte. Proseguono i test dopo quelli in Toscana effettuati nella giornata di ieri.

L’allarme del nuovo IT-Alert suonerà in Italia in nuove quattro regioni

Si tratta di un test relativo ad un incidente rilevante in stabilimenti industriali. Per il momento le regioni interessate saranno: Calabria, Campania, Emilia-Romagna e Sardegna.

Il dirigente generale, del Dipartimento regionale di Protezione Civile, Salvo Cocina si è espresso in merito all’importanza di questo nuovo IT-Alert:

«Serve per verificare la corretta funzionalità del sistema di allarme pubblico del sistema nazionale della Protezione civile. Una volta conclusa la fase di sperimentazione, quando entrerà a regime, IT-alert rappresenterà un utile strumento per salvare vite umane».

La sperimentazione del nuovo IT-Alert in Italia, quali sono gli stabilimenti industriali coinvolti?

L’indagine sarà effettuata nei seguenti stabilimenti: BUTANGAS, nei comuni di Montalto Uffugo, Rende, Rose e Luzzi, GAROLLA, a Napoli, SCAM, a Modena e FIAMMA 2000, a Serramanna e Villasor.

Gli operai troveranno sul loro smartphone un allarme che reciterà il seguente messaggio: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

Nuovo IT-Alert, suonerà in Italia fino al 26 gennaio

Il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato negli scorsi giorni che fino al 26 Gennaio 2024 si terrà una nuova ondata di test.

Nella giornata di domani, alle ore 12, verranno coinvolti i Comuni del Catanese: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catania, Motta Sant’Anastasia, Paternò e Randazzo.