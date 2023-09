Test IT Alert in Campania, Marche e Friuli: a cosa serve

Alle ore 12 del 12 settembre in Campania, Marche e Friuli-Venezia Giulia è arrivato un messaggio di IT Alert: si è trattato solamente di un test.

Alle ore 12 di martedì 12 settembre, i telefoni di Campania, Marche e Friuli-Venezia Giulia hanno suonato in maniera allarmante per il nuovo test generale del sistema pubblico nazionale, chiamato IT Alert. Non è una novità se si pensa che tale test sia già stato effettuato ilnaltre cinque Regioni: un percorso che toccherà tutta Italia e che sarà completato entro la fine del 2023. IT Alert avverte il cittadino di eventuali catastrofi quali incendi, disastri nucleari e maremoti.

IT Alert: dove è stato effettuato il test

Dopo essere stato testato in alcune regioni italiane come Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia Romagna il 28 giugno, il messaggio del Test IT Alert è stato inviato in data 12 settembre anche alla Campania, Marche e Friuli-Venezia Giulia. Questo test consiste nell’invio di un messaggio di allerta direttamente agli smartphone degli utenti, con un suono distintivo, allo scopo di verificare l’efficacia del sistema di avviso in caso di eventi critici come forti terremoti in Italia, simile a quanto accaduto in Marocco. L’obiettivo è che entro la fine del 2023 tutte le regioni italiane abbiano sperimentato e testato questo sistema di allerta.

Non c’è bisogno di alcuna applicazione

Come precisa Virgilio Notizie, per ricevere il messaggio Test IT Alert non è necessario avere un’applicazione specifica installata sullo smartphone. Il messaggio di allerta è stato inviato a tutta la popolazione delle regioni Campania, Marche e Friuli-Venezia Giulia.