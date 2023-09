Caserta, neonata trovata morta dai genitori: sul corpo lividi e ustioni

Nella mattinata di sabato 2 settembre, a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, si è consumato un dramma. Una neonata di appena un mese e mezzo di vita è stata ritrovata morta nella sua culla dai genitori. Da chiarire le cause del decesso. Sul corpo erano presenti diversi lividi e ustioni.

Caserta, neonata trovata morta nella culla: l’intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, oltre che i carabinieri che hanno sentito i genitori della piccina, una coppia di giovane età, 19 anni lei e 26 anni lui che hanno altri due figli, entrambi piccoli. La coppia – si apprende – è stata ascoltata dai militari, ma la versione fornita sarà sottoposta ad accertamenti. Sulla vicenda la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’indagine. Contestualmente sono stati sequestrati i cellulari di entrambi i genitori.

Il racconto dei genitori

Stando a quanto è stato riportato da CasertaToday, i due genitori hanno dichiarato di aver fatto un bagno alla piccola. Le ustioni sarebbero state causate dalle alte temperature. Il primo cittadino Andrea Pirozzi, ha dichiarato alla testata: “Il nostro è un piccolo paese. La notizia è ben presto passata di bocca in bocca e si è diffusa provocando tristezza in tutta la nostra comunità, anche in chi non conosceva la famiglia della piccola”.