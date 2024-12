Il giudice di Ballando con le Stelle coinvolto in un episodio controverso durante la semifinale

Un ritorno controverso

Guillermo Mariotto, noto stilista e giudice del programma televisivo Ballando con le Stelle, è tornato al centro dell’attenzione mediatica dopo un episodio controverso avvenuto durante la semifinale del 14 dicembre. Dopo una breve assenza dalla trasmissione, il giudice ha chiesto scusa per il suo comportamento, ma le polemiche non si sono placate. Infatti, poco prima di tornare in studio, Mariotto si è lasciato andare a un commento poco elegante, ignaro di avere il microfono acceso.

Il fuorionda che ha scatenato il caos

Il momento incriminato è stato catturato da Striscia la Notizia, che ha analizzato l’audio del fuorionda in cui Mariotto sembra pronunciare un’espressione colorita. La frase, che ha rapidamente fatto il giro del web, ha sollevato interrogativi su a chi fosse rivolta. Valerio Staffelli, storico inviato del programma satirico, ha cercato di chiarire la situazione, avvicinando Mariotto mentre lasciava gli studi Rai. La reazione del giudice è stata evasiva, cercando di minimizzare l’accaduto.

Le conseguenze di un comportamento discutibile

Questo episodio non è il primo scivolone per Mariotto, che ha già affrontato critiche in passato. Si vocifera che la Rai stia considerando seriamente di allontanarlo dal programma, ma grazie all’intervento di Milly Carlucci, il giudice ha ricevuto solo un’ammonizione. Tuttavia, il clima di tensione attorno a lui continua a crescere, rendendo la sua posizione sempre più precaria. La questione del fuorionda ha riacceso il dibattito sull’opportunità di mantenere Mariotto nel cast di Ballando con le Stelle.