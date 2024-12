Il forfait di Guillermo Mariotto: cosa è successo?

Guillermo Mariotto, noto stilista e direttore creativo della maison Gattinoni, è al centro di un acceso dibattito dopo la sua assenza dalla finale di Ballando con le Stelle 2024. La sua decisione di abbandonare lo studio durante la semifinale ha sollevato numerose polemiche, alimentate ulteriormente da un’intervista rilasciata al magazine Diva e Donna. Mariotto ha spiegato che la sua fuga è stata dettata da un imprevisto lavorativo che ha messo a rischio sei mesi di lavoro. Tuttavia, molti si chiedono se fosse davvero impossibile avvisare la produzione prima di andarsene.

Lo scontro con Valerio Staffelli

Non solo il forfait, ma anche un acceso scontro con Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha contribuito a far parlare di lui. Dopo la sua fuga, Mariotto è stato intercettato all’aeroporto di Fiumicino, dove Staffelli gli ha consegnato il Tapiro d’Oro. La situazione è degenerata rapidamente, con Mariotto che ha definito il giornalista maleducato e insolente. La tensione tra i due è palpabile, e il rifiuto di Mariotto di accettare il Tapiro, che si è frantumato a terra, ha aggiunto ulteriore pepe alla vicenda.

Le accuse di molestie e la difesa di Mariotto

Un altro capitolo controverso riguarda le accuse di molestie mosse nei confronti di Mariotto da alcuni esponenti politici, in seguito a un episodio avvenuto durante la puntata del 30 novembre. Mariotto ha risposto con fermezza, definendo l’accaduto un semplice incidente e negando qualsiasi intento molesto. La sua difesa si è concentrata sull’idea che si sia trattato di un malinteso, sottolineando come la sua carriera e la sua reputazione siano state messe in discussione senza un giusto fondamento.

Il futuro di Mariotto nel mondo dello spettacolo

Nonostante le polemiche, Mariotto continua a lavorare nel settore della moda e dello spettacolo. La sua presenza a eventi di alto profilo, come il matrimonio di una principessa in Arabia Saudita, dimostra che la sua carriera non è stata intaccata dalle recenti controversie. Tuttavia, la sua immagine pubblica potrebbe subire delle conseguenze a lungo termine, a meno che non riesca a gestire con successo le critiche e a ripristinare la sua reputazione. La sua capacità di affrontare queste sfide sarà cruciale per il suo futuro professionale.