Harry e Meghan fanno il loro ritorno sul territorio britannico con un incontro emozionante a Nottingham.

Il 15 ottobre i Duchi di Sussex hanno messo piede a Nottingham per avviare il loro primo appuntamento pubblico da quando sono tornati nel Regno Unito lo scorso agosto, dopo sei anni trascorsi in California. L’arrivo è avvenuto in un clima di grande attesa: le strade intorno al Community Recording Studio sono state rapidamente invase da centinaia di persone che, nonostante le barriere di sicurezza, desideravano avvicinarsi al principe e alla duchessa per uno scatto o una breve chiacchierata.

L’arrivo a Nottingham e la risposta del pubblico

La folla, formata in gran parte da giovani studenti e famiglie del quartiere di St Ann’s, ha trasformato la visita in un vero e proprio spettacolo di entusiasmo. Molti hanno chiesto foto, altri hanno semplicemente salutato, creando un’atmosfera che ricordava le tradizionali parate reali, sebbene i Sussex non siano più membri attivi della Casa di Windsor.

Il principe Harry non ha esitato a rivolgersi direttamente ai presenti, chiedendo: “A quale lezione state rinunciando per essere qui?” L’interazione ha suscitato un immediato scambio di opinioni su materie scolastiche e progetti per le vacanze estive.

Il programma di beneficenza e il messaggio sui social

Il percorso di visita prevedeva tappe presso diverse organizzazioni di volontariato, con un focus particolare sul sostegno ai giovani in difficoltà.

L’attenzione è ricaduta sul Community Recording Studio di St Ann’s, un centro che mette a disposizione uno studio di registrazione per bambini e adolescenti, offrendo attività musicali, sport e tutoraggio. Harry, che ha già una lunga storia di collaborazione con questo ente, era stato lì l’ultima volta nel 2025, consolidando un legame personale che ha voluto ribadire durante l’incontro.

Donazione a BBC Children in Need

Durante la giornata, è stato ricordato anche il contributo di Harry al progetto di BBC Children in Need destinato a sostenere i giovani vittime di violenza a Nottingham. L’anno precedente il principe aveva versato 1,1 milioni di sterline una cifra significativa volta a potenziare le iniziative di supporto psicologico e educativo nella città. Questo gesto è stato citato come esempio della continuità della sua attività filantropica, anche al di fuori di qualsiasi ruolo ufficiale.

Il messaggio contro l’uso eccessivo dei social

Verso la fine dell’incontro, la duchessa Meghan ha condiviso il palco con il principe, mentre quest’ultimo ha rivolto un messaggio diretto a un piccolo gruppo di bambini: “Niente social media? Bene, è quello che ci piace”. La frase è stata parte di una più ampia campagna promossa dal Duca, volta a sensibilizzare i minori sui rischi dell’esposizione digitale e a incoraggiare attività offline. Il discorso ha sottolineato l’importanza di proteggere la salute mentale dei giovani, un tema ricorrente nelle recenti iniziative di beneficenza della coppia.

Nonostante la presenza mediatica, Buckingham Palace ha già chiarito che i Sussex non hanno ripreso alcun incarico reale e che le loro attività restano di natura privata. Tuttavia, l’entusiasmo del pubblico di Nottingham dimostra che, anche senza titoli ufficiali, la figura di Harry e Meghan conserva un forte fascino e una notevole capacità di attirare l’attenzione su cause sociali.