Heather Parisi lancia dure accuse a Fagnani in tempo reale.

Durante l'edizione numero quattro del programma Belve, non è stato facile per Francesca Fagnani condurre un'intervista con Heather Parisi. L'attrice ha scelto di non rispondere a molte delle domande poste, in particolare quelle relative al suo privato e al gossip. Quando Fagnani ha sollevato argome...

Durante l’edizione numero quattro del programma Belve, non è stato facile per Francesca Fagnani condurre un’intervista con Heather Parisi. L’attrice ha scelto di non rispondere a molte delle domande poste, in particolare quelle relative al suo privato e al gossip. Quando Fagnani ha sollevato argomenti riguardanti Ultimo, Jacqueline e la sua vita personale, Parisi ha risposto con confusione, affermando di non sapere di cosa stesse parlando. “Credi davvero che io venga qui per discutere della mia vita personale, degli amori o del fidanzamento di uno dei miei sei figli? Non ho idea di quello che stai cercando di dire. Non ho informazioni su ciò a cui ti stai riferendo”.

In un episodio recente di Verissimo, Parisi ha espresso il suo disappunto per un’intervista condotta un anno fa, criticando l’insistenza e le provocazioni della giornalista che l’aveva intervistata. Molti sui social media hanno ipotizzato che Parisi potesse riferirsi a Fagnani, dato che l’intervista a Belve si è svolta un anno fa e, in quell’occasione, Parisi aveva evitato di rispondere a diverse domande.

Non ho mai scelto di discutere della mia vita privata e non inizio adesso. Solo l’anno scorso, ho affrontato un colloquio con una giornalista che non faceva che invadere la mia privacy con domande incessanti. Sono abituata alle conversazioni piacevoli, nelle quali l’intervistatore mi aiuta a sentirsi a mio agio. Invece, mi ritrovavo di fronte a qualcuno che perdeva ogni opportunità per mettermi a disagio. Sembrava che non volesse che fossi rilassata e serena. Mi provocava e insisteva per farmi rivelare dei dettagli. Non volevo parlare e, quando ho cercato di evitare le domande, sono stata tacciata di bugiardo. Non volevo discutere della mia vita privata.

Se una delle mie figlie ha sofferto per la mia riservatezza dell’anno scorso, mi dispiace. Lei ha scelto di esprimersi pubblicamente. Cose che probabilmente non avrei detto. Se sto conversando un po’ oggi, è perché mi trovo bene con te, mi piace parlare con te, ci sentiamo a nostro agio e mi sento un po’ più aperta.

Credo che l’anno scorso Heather non sia stata informata sulla natura del programma “Belve”.

Se la signora non vuole parlare della sua vita personale, di Ultimo, delle sue figlie (che vivono pubblicamente sui social network), allora potrebbe semplicemente concentrarsi sulla televisione e sugli spettacoli e noi discuteremmo volentieri della sua arte. Oppure dobbiamo ascoltare i suoi commenti su come è stato meraviglioso partecipare a “Fantastico” 40 anni fa?