HIV: l’epidemia non è finita

Nonostante i passi avanti della medicina e le terapie sempre più efficaci, l’HIV continua a rappresentare una sfida di sanità pubblica. A ricordarlo, in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, è la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, che registra anche nel 2025 un aumento significativo dell’attività presso il proprio Centro Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST) di Muggiò.

Diagnosi ancora tardive e bisogno di maggiore consapevolezza

«L’epidemia non è finita» sottolinea il prof. Paolo Bonfanti, Direttore della Struttura Complessa di Malattie Infettive del San Gerardo. In Italia, ogni anno, continuano a emergere nuove diagnosi, spesso individuate tardi o in modo occasionale durante esami effettuati per altre infezioni sessualmente trasmesse. Bonfanti richiama l’attenzione su tre pilastri fondamentali: prevenzione, diagnosi precoce e accesso ai servizi. A pesare, infatti, sono ancora barriere culturali e scarsa percezione del rischio, elementi che rendono più difficile intercettare i casi in tempo utile e attivare percorsi di prevenzione efficaci.

Nonostante ciò, i progressi terapeutici permettono oggi alle persone con HIV, se in trattamento efficace, di avere un’aspettativa di vita paragonabile a quella della popolazione generale. «Ma per continuare su questa strada» ribadisce Bonfanti, «è necessario investire in sensibilizzazione, test e counselling».

I dati 2025: oltre mille utenti testati e 349 diagnosi

Il Centro IST dell’IRCCS San Gerardo conferma anche quest’anno un’attività in crescita, rafforzando il suo ruolo di punto di riferimento per diagnosi e prevenzione. Dal 1° gennaio al 18 novembre 2025 sono stati rilevati:

1.140 utenti testati per infezioni sessualmente trasmesse

per infezioni sessualmente trasmesse 6 nuovi riscontri di HIV

349 diagnosi totali , tra cui: 106 infezioni da Chlamydia trachomatis 167 infezioni da Neisseria gonorrhoeae 67 casi di sifilide 2 infezioni da Mpox 1 nuovo caso di HCV

, tra cui: circa 330 persone in carico per la PrEP, la profilassi pre-esposizione sempre più richiesta nelle fasce di popolazione considerate a rischio

«Questi numeri» spiega la dr.ssa Laura Corsico, responsabile del Centro IST «raccontano un’attività intensa e capace non solo di individuare rapidamente nuovi casi, ma anche di facilitare l’accesso ai test e di costruire percorsi di prevenzione su misura».

1° dicembre: apertura straordinaria a Muggiò

Per favorire ulteriormente l’accesso ai servizi, lunedì 1° dicembre, in occasione della Giornata Mondiale di lotta all’AIDS, il Centro IST di Muggiò (via Dante 1) prolungherà l’orario fino alle 18.00 con accesso libero.

L’iniziativa è pensata per accogliere chi desidera eseguire controlli o semplicemente ricevere informazioni aggiornate sull’HIV e sulle modalità più efficaci per prevenire le infezioni.