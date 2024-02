Hsbc: utile +78% nel 2023 grazie al guadagno record sui tassi di interesse

Londra, 21 feb. (Adnkronos) – Il gruppo bancario Hsbc ha registrato un balzo del 78% nell'utile ante imposte dell'intero anno, con un conseguente guadagno record grazie agli alti tassi di interesse. Ha però deluso le previsioni a causa della svalutazione di 3 miliardi di dollari della sua partecipazione in una banca cinese, la Bank of Communications.

La banca con sede a Londra, con un valore di mercato di 160 miliardi di dollari, ha registrato un utile ante imposte totale di 30,3 miliardi di dollari per il 2023. L’anno prima, la banca aveva dichiarato 17,5 miliardi di dollari per il 2022. L'amministratore delegato del gruppo Hsbc, Noel Quinn, ha sottolineato che "La nostra performance record di profitti nel 2023 ci ha permesso di premiare i nostri azionisti con il nostro dividendo annuale più alto dal 2008, tre riacquisti di azioni lo scorso anno per un totale di sette miliardi e un ulteriore riacquisto di azioni fino a a due miliardi di dollari. Ciò riflette quattro anni di duro lavoro e la forza del nostro bilancio in un contesto di tassi di interesse più elevati''.

Quinn ha aggiunto: "Disponiamo di una solida piattaforma per la crescita con le opportunità esistenti nei nostri due mercati nazionali e nelle nostre attività internazionali di transazione bancaria all'ingrosso, leader di mercato e di gestione patrimoniale. Siamo concentrati nel cogliere queste opportunità di crescita, nel migliorare la sostenibilità dei nostri utili e nel puntare a rendimenti di fascia media nel 2024”.