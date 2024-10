Richiesta urgente di audizione del Presidente di Stellantis al Parlamento italiano per rispondere alle preoccupazioni sul futuro del gruppo nel Paese

Durante una recente audizione al Parlamento, le spiegazioni fornite dal CEO di Stellantis, Tavares, non hanno risposto adeguatamente alle preoccupazioni riguardanti il futuro dell’operato del gruppo nel nostro Paese. Per questo motivo, i nostri gruppi parlamentari hanno richiesto oggi ai presidenti di Senato e Camera dei Deputati che venga ascoltato con urgenza il Presidente della società, John Elkann. La richiesta è stata espressa in una nota firmata dai leader dell’opposizione Angelo Bonelli, Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein