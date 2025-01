Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio tra i nomi in lizza per Sanremo 2025

Le prime indiscrezioni sui co-conduttori

Il Festival di Sanremo 2025 si avvicina e con esso iniziano a circolare i nomi dei co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, due dei personaggi più accreditati per affiancare il noto conduttore sono Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. Entrambi hanno già collaborato con Conti in passato, essendo stati giudici nel programma Tale e Quale Show. Questo legame potrebbe aver influenzato la scelta, rendendo la loro presenza al Festival quasi scontata.

Il desiderio di Marcuzzi di tornare sul palco

Recentemente, Alessia Marcuzzi ha espresso il suo desiderio di tornare a calcare il palco dell’Ariston. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, la conduttrice ha lanciato un appello affettuoso, lasciando intendere che il suo sogno di partecipare al Festival potrebbe finalmente realizzarsi. La prossima settimana, Carlo Conti annuncerà ufficialmente i nomi dei co-conduttori durante il TG1, ma gli indizi sembrano già suggerire una risposta positiva per la Marcuzzi.

Damiano David: un debutto come conduttore?

Un’altra voce che si fa sempre più insistente riguarda Damiano David, il frontman dei Maneskin. Dopo il trionfo al Festival nel 2021, il cantante potrebbe tornare a Sanremo in una veste del tutto nuova, quella di conduttore. Secondo le indiscrezioni, Damiano non si limiterà a presentare, ma porterà il suo stile unico e anticonformista, interagendo con gli ospiti in modo innovativo, simile a quanto fatto da Fiorello in passato. Tuttavia, la sua possibile partecipazione ha già sollevato polemiche, con alcuni critici che lo accusano di aver trascurato le sue radici italiane in favore di una carriera internazionale.

Le polemiche e le critiche

Molti fan si sono espressi contro l’idea di affidare un ruolo così importante a Damiano David, sostenendo che la sua musica si è allontanata dalle tradizioni italiane. Il suo primo tour da solista, che prevede più date negli Stati Uniti che in Italia, ha alimentato ulteriormente queste critiche. Tuttavia, c’è anche chi lo difende, vedendo in lui un simbolo di orgoglio nazionale, capace di portare il Festival a un pubblico più vasto e internazionale.

Altri nomi in lizza per il Festival

Oltre a Marcuzzi e Malgioglio, emergono altri nomi interessanti per il Festival di Sanremo 2025. Tra questi, Luisa Ranieri, Geppi Cucciari, Mahmood, Zucchero e Serena Rossi. Inoltre, sembra ormai certa la presenza di Katia Follesa, nonostante le voci secondo cui avrebbe richiesto un cachet più alto. Con così tanti nomi in ballo, il Festival promette di essere un evento ricco di sorprese e colpi di scena.