La delusione del pubblico

Negli ultimi giorni, i daytime del talent show Amici hanno suscitato un crescente malcontento tra i telespettatori. Molti di loro si sono espressi sui social media, lamentando la ripetitività delle puntate, che sembrano concentrarsi esclusivamente su compiti e classifiche, trascurando le dinamiche più coinvolgenti della vita quotidiana dei ragazzi nella Casetta. Questo approccio ha portato a una sensazione di monotonia, con i fan che desiderano vedere più interazioni tra gli allievi e momenti di confronto tra i professori.

Un episodio che non ha colpito

La puntata di venerdì 8 novembre ha ulteriormente alimentato le critiche. Nonostante un momento di sorpresa per il concorrente Vybes, che ha ricevuto un regalo e una lettera dalla madre, il resto della trasmissione è apparso poco incisivo. Le esibizioni dei cantanti e la lezione di danza con Deborah Lettieri non sono riuscite a catturare l’attenzione del pubblico. Anche l’incontro con il giornalista Aldo Cazzullo, sebbene interessante, non ha portato la freschezza che i telespettatori si aspettavano. La sorpresa per Vybes ha riacceso la polemica sui “protetti” di Maria De Filippi, con molti utenti che hanno notato come alcuni concorrenti ricevano più attenzione rispetto ad altri.

Le assenze che fanno discutere

Un altro aspetto che ha destato preoccupazione è stata l’assenza di Chiara, ballerina che non appare nei daytime da tempo. La sua mancanza è stata notata anche durante la lezione di danza e l’incontro con Cazzullo, sollevando interrogativi tra i fan. Chiara aveva spiegato di non essersi esibita a causa di un infortunio, ma molti si chiedono perché non sia presente nemmeno in momenti in cui non è necessario danzare. Le anticipazioni indicano che la ballerina potrebbe essere ancora infortunata, ma la sua breve apparizione durante il momento Marlù ha riacceso la speranza dei suoi sostenitori.