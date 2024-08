A seguito del vertice del centrodestra Meloni, Tajani, Salvini e Lupi rinnovano il patto di coalizione e confermano la convergenza su tutti i dossier: dalla politica estera, Ucraina compresa, alla Legge di Bilancio.

Nel vertice del centrodestra, durato tre ore, è stata ribadita l’unità della coalizione e i leader si dicono determinati a continuare il lavoro avviato per tutta la legislatura, portando a compimento le riforme e attuando il programma votato dai cittadini:

Inoltre, viene precisato che c’è sintonia su tutti i dossier, a partire dalla politica estera.

“Soddisfazione per la rinnovata autorevolezza e affidabilità dell’Italia nello scenario globale, come ribadito anche dal successo della presidenza italiana del G7, e condivisione sulla crisi in Medio Oriente e sulla posizione del governo italiano relativamente alla guerra in Ucraina”.