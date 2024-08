Giorgia Meloni torna dalle ferie e rientra a Palazzo Chigi: ad annunciarlo è stata la stessa premier con un video sui suoi profili social.

“Eccomi qua, sono ricomparsa. Sono a Palazzo Chigi. Sono grata di essermi potuta riposare un po’, di aver potuto ricaricare le batterie e di aver potuto passare del tempo con mia figlia. Voglio dire che sono consapevole di essere una persona fortunata anche in questo. Alcuni osservatori hanno parlato di ‘difficile estate della Meloni’. In realtà le estati difficili sono di quelli che in vacanza non ci sono potuti andare”.