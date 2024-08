La scomparsa di Sven Goran Eriksson a 76 anni, sette mesi dopo l’annuncio del tumore al pancreas, ha toccato tutti. Sono numerosi i messaggi che arrivano sui social, non solo dal mondo del calcio ma anche dalla politica: anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto ricordare il tecnico svedese.

Morte Eriksson, il ricordo di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni, nel suo post per rendere omaggio a Eriksson, ha prima citato una frase che disse proprio lo svedese: “Spero che mi ricorderete come un ragazzo positivo che cercava di fare tutto il possibile. Non dispiacetevi, sorridete. Grazie di tutto, allenatori, giocatori, il pubblico, è stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi e prendetevi cura della vostra vita. E vivetela“. La premier ha poi aggiunto: “Si è spento oggi Sven Goran Eriksson, allenatore che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio, guidando nella sua lunga carriera anche le panchine di Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio, con la quale ha vinto uno storico Scudetto. Lo scorso gennaio aveva annunciato di avere un tumore al pancreas in fase terminale, una malattia che ha affrontato con coraggio e grande umanità. Un pensiero di vicinanza ai suoi familiari e ai suoi cari. Riposa in pace“. “Onore a un grande uomo” scrive invece Matteo Salvini, pubblicando anche una foto dello svedese.

Morte Eriksson, il messaggio del principe William

Anche il principe William, presidente della Federcalcio inglese, ha voluto ricordare Eriksson: “Triste apprendere della scomparsa di Sven-Göran Eriksson. L’ho incontrato diverse volte come allenatore dell’Inghilterra e sono sempre rimasto colpito dal suo carisma e dalla passione per il gioco. I miei pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici. Un vero gentiluomo del gioco. W.“.

