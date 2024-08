È morto all’età di 76 anni l’ex allenatore Sven Goran Eriksson che stava lottando contro un cancro al pancreas giudicato non operabile. Il tecnico aveva fatto sapere a gennaio di avere il tumore e che gli sarebbe rimasto al massimo un anno di vita.

La morte di Sven Goran Eriksson

Nei giorni scorsi Sven Goran Eriksson aveva pubblicato un video di addio, attraverso il documentario dal titolo “Sven” prodotto da Amazon, in cui annunciava ai fan la sua morte imminente:

“Grazie di tutto, è stato fantastico. Prendetevi cura della vita e sorridete”.

In queste ore è arrivato il comunicato stampa della famiglia che ha annunciato la morte dell’uomo, nella sua abitazione, circondato dall’affetto dei suoi cari.

“Dopo una lunga malattia, si è spento stamattina a casa, circondato dalla famiglia. Con lui la figlia Lina, il figlio Johan con la moglie Amana e la nipote Sky, il padre Sven, la compagna Yanisette col figlio Alcides, il fratello Lars-Erik con la moglie Junmong. La famiglia chiede che venga rispettato il desiderio di vivere privatamente il suo lutto e di non essere contattata”.

La malattia

All’inizio del 2023 gli era stato diagnosticato un tumore al pancreas e l’ex allenatore aveva deciso di vivere gli ultimi momenti di vita con i suoi cari a Bjornefors, in Svezia.

La famiglia ora chiede rispetto per il desiderio di piangere in privato e di non essere contattata. Le condoglianze e i saluti possono essere lasciati sul sito web www.svengoraneriksson.com.

Il successo di Sven Goran Eriksson

Eriksson era stato il primo allenatore straniero dell’Inghilterra, diventando simbolo del calcio britannico. In Inghilterra ha realizzato il sogno di sedere sulla panchina del Liverpool nel corso di una partita organizzata tra le leggende del club e l’Ajax. Tuttavia, è stato un protagonista anche del calcio italiano negli anni ’80: ha allenato Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio.

Nel 1984 la sua prima esperienza alla Roma fino al 1987, poi con la Fiorentina dal 1987 al 1989 e con la Sampdoria dal 1992 al 1997. Con la Lazio vinse lo scudetto nella stagione 1999/2000, ma anche due volte la Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa europea.

Non solo, però, Eriksson ha girato il mondo allenando Costa d’Avorio, Messico e Filippine. L’ultimo incarico da allenatore era stato proprio quello di commissario tecnico delle Filippine, tra il 2018 e il 2019.

Nel dicembre del 2022 era stato nominato direttore sportivo della squadra svedese Karlstad Fotboll, ma dopo pochi mesi si era dimesso per problemi di salute.