Il governo Meloni è entrato in carica nell’ottobre del 2022 e sino ad oggi ha governato senza alcuna intenzione di lasciare la posizione di potere. In termini numerici quanto fatto da questa legislatura è un qualcosa che è davvero raro da vedere nel nostro paese ma una cosa è certa la fine è tutt’altro che lontana almeno questo è il sentimento interno.

Il governo Meloni in questi due anni e mezzo

Il governo Meloni è in carica da quasi 3 anni ed in questo lasso di tempo ha introdotto leggi e rappresentato l’Italia sul palcoscenico estero ed attualmente non si è schierato a favore dell’entrata in guerra dell’Italia nel conflitto russo-ucraino.

L’ultima comparsa della Premier è stata all’incontro con gli altri leader europei per decidere la posizione dell’Unione relativamente al riarmo se con un esercito europeo o se singolarmente ciascuno stato per sé.

Nella top 5 dei governi italiani nella Repubblica

Il governo Meloni è entrato nella top 5 dei governi italiani più longevi da quando è stata istituita la Repubblica.

“887 giorni di governo” come riporta IlGiornale.it un valore che fa raggiungere all’esecutivo la quinta posizione. La Meloni ha voluto celebrare il traguardo con un video.

In questo filmato Meloni aggiunge – “A oggi ci sono stati 68 governi in 79 anni di Repubblica. Con il nostro governo abbiamo risalito ben 63 posizioni”. Un dato che fa riflettere ed inoltre sottolinea – “Pochissimi esecutivi hanno superato i due anni di vita.”

La Meloni punta a scavalcare il Governo Craxi e quello presieduto da Matteo Renzi raggiungendo il podio. Naturalmente nel mirino le due prime posizioni dei governi Berlusconi II con 1287 giorni e Berlusconi IV con 1412 giorni.

Sarà ancora una lunga scalata ma di sicuro è sulla buona strada per migliorare la propria posizione.