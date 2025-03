Dai colloqui di Riad comincia a prendere forma la tregua tra Ucraina e Russia. Questo pomeriggio, la Casa Bianca, ha diffuso i dettagli dei colloqui avuti in Arabia Saudita con le delegazioni di Kiev e Mosca. In due note sono riassunti i termini per il cessate il fuoco che si articolano in cinque punti.

Usa, Ucraina, Russia: i colloqui di Riad

Come detto la Casa Bianca ha diffuso i dettagli dei colloqui avuti in Arabia Saudita con le delegazioni di Kiev e Mosca. In due note, sono riassunti i termini per concordare un cessate il fuoco che si articolano in cinque punti. Quattro di questi punti sono uguali, mentre il secondo punto cambia. Con i russi infatti si parla della possibilità che Mosca possa tornare a vendere il grano e altri prodotti sui mercati internazionali, mentre con gli ucraini, la Casa Bianca si impegna a far rientrare a casa i prigionieri di guerra e i bambini ucraini trattenuti dai russi. Ma vediamo adesso i cinque punti.

Usa, Ucraina, Russia: i cinque punti dell’accordo dopo i colloqui di Riad

Come detto sono cinque i punti dell’accordo stilati in due note, una dall’incontro con l’Ucraina, l’altra dall’incontro con la Russia. Visto che quattro punti sono uguali, li uniamo per semplificare:

Gli Stati Uniti, l’Ucraina e la Russia hanno concordato di garantire una navigazione sicura , eliminare l’uso della forza e impedire l’uso di navi commerciali per scopi militari nel Mar Nero;

Gli Stati Uniti, la Russia e l’Ucraina hanno concordato di sviluppare misure per l’attuazione dell’accordo del presidente Trump e del presidente Putin e del presidente Zelensky per vietare gli attacchi contro le strutture energetiche di Russia e Ucraina;

Gli Stati Uniti, l’Ucraina e la Russia accolgono con favore i buoni uffici dei Paesi terzi al fine di supportare l’attuazione degli accordi energetici e marittimi;

Gli Stati Uniti, la Russia e L’Ucraina continueranno a lavorare per il raggiungimento di una pace duratura e sostenibile.

Come anticipato, il punto due dell’accordo è diverso. Per l’Ucraina:

Gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno concordato che gli Stati Uniti rimangono impegnati a contribuire allo scambio di prigionieri di guerra, al rilascio di detenuti civili e al ritorno dei bambini ucraini trasferiti con la forza.

Per la Russia: