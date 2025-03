Il presidente della Russia Vladimir Putin ha accettato o meno il cessate il fuoco in Ucraina? Ecco cosa ha affermato in merito Donald Trump.

Guerra in Ucraina: lunedì incontro tra Stati Uniti e Russia a Riad

C’è grande attesa per l’incontro di lunedì prossimo, 24 marzo, a Riad, in Arabia Saudita, tra Stati Uniti e Russia, per continuare i negoziati per la tregua in Ucraina. Nel frattempo continuano gli attacchi russi, ieri tre persone hanno perso la vita ha seguito di un attacco con droni su Zaporizhzhia. Ricordiamo anche che è previsto anche un summit della coalizione per Kiev convocato da Macron e fissato per il 27 marzo a Parigi.

Ucraina, Putin ha accettato o respinto il cessate il fuoco? L’annuncio di Trump

Dopo il sì al cessate il fuoco di 30 giorni da parte di Zelensky, la palla è passata a Putin e alla Russia. Nei giorni scorsi c’è stata la tanto attesa telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. I due leader hanno discusso sulla tregua. Ma ecco cosa ha detto il Tycoon, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, sull’accettazione o meno da parte del presidente russo del cessate il fuoco: “Putin non ha respinto il cessate il fuoco“, aggiungendo anche di aver appena avuto un paio di buone conversazioni su Russia e Ucraina.