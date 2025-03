Telefonata tra Trump e Putin: il colloquio è iniziato alle 10 del mattino a Washington D.C, 15 in Italia. I dettagli della conversazione.

Donald Trump e Vladimir Putin sono in telefonata da quasi un’ora e il colloquio è ancora in corso, secondo quanto riportato dall’anchor della CNN Kaitlan Collins su X. Il presidente USA ha affermato ieri sera che molti elementi dell’accordo finale sono stati definiti, ma che restano ancora diversi nodi da sciogliere. La Casa Bianca considera la pace più vicina che mai, mentre Zelensky continua a sottolineare la necessità di rafforzare l’esercito.

Trump e le sfide da superare per la pace

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha affermato che un accordo sarebbe ormai vicino, mentre il presidente ha lasciato intendere che i negoziati riguarderanno i territori, il cui assetto è cambiato rispetto a prima della guerra, e le centrali elettriche. Rispondendo a una domanda sulle concessioni necessarie per raggiungere l’intesa, ha sottolineato che questi temi saranno centrali nel dialogo.

Proprio la questione territoriale sembra essere l’ostacolo principale: Zelensky continua a ribadire che la sovranità e l’integrità del suo Paese non sono negoziabili, mentre Putin insiste affinché le truppe di Kiev si ritirino dalle quattro regioni conquistate, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, come condizione per la pace. Un altro nodo cruciale riguarda la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, attualmente sotto controllo russo.

Telefonata Trump-Putin, cosa si sono detti? Ecco perché fa discutere

Il presidente Trump è attualmente nello Studio Ovale a parlare con il presidente russo Vladimir Putin: