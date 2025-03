Trump sentirà Putin domani: atteso un confronto sulla guerra in Ucraina e possibili scenari di pace.

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato l’intenzione di parlare domani, martedì 18 marzo, con il presidente russo Vladimir Putin per discutere della possibile fine della guerra in Ucraina. La notizia, riportata dai media statunitensi, arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sul conflitto.

La posizione dell’Ucraina in merito al conflitto

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha di recente accettato la proposta degli Stati Uniti per una tregua temporanea di 30 giorni, evidenziando l’importanza di cogliere ogni opportunità per porre fine alla guerra. Tuttavia, restano aperte questioni critiche, soprattutto sul destino dei territori occupati dalla Russia, inclusa la Crimea. Zelensky ha sottolineato che il nodo territoriale è il punto più delicato nei negoziati, con Mosca che pretende la cessione definitiva di queste aree, una condizione inaccettabile per Kiev.

Inoltre, l’Ucraina ha ribadito l’urgenza di una pressione internazionale coordinata per fermare l’aggressione russa. Zelensky ha denunciato che, solo nell’ultima settimana, le forze russe hanno colpito l’Ucraina con oltre 1.020 droni e circa 1.360 bombe guidate, rafforzando l’appello a misure più incisive da parte della comunità globale.

Nel frattempo, Kiev continua a potenziare le proprie difese grazie al sostegno militare ed economico dei suoi alleati, mantenendo sempre l’obiettivo di una soluzione pacifica e giusta che garantisca la sovranità e l’integrità territoriale del Paese.

Donald Trump, domani nuovo colloquio con Putin per fermare la guerra

Secondo fonti vicine all’ex presidente, il colloquio dovrebbe riguardare un possibile cessate il fuoco e le condizioni per avviare negoziati di pace. Al momento, però, non sono stati forniti dettagli sulle modalità della conversazione, che dovrebbe avvenire telefonicamente.