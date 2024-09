I lupi hanno invaso il Salento, secondo una testimonianza: "Hanno aggredito e ucciso il nostro cane".

La tensione sta crescendo nel Salento a causa della crescente presenza di lupi; non solo sono stati segnalati con frequenza lungo le strade rurali, ma si sono anche avvicinati alle case locali. Come riportato nel notiziario ‘Mattino Cinque News’, gli avvistamenti non si limitano alle ore notturne e i lupi hanno già assaltato diversi animali domestici come cani e gatti nei cortili privati. Nina, ospite della trasmissione di Canale 5, racconta l’esperienza angosciante in cui il suo barboncino è stato attaccato dai lupi davanti a sua figlia di nove anni. “Eravamo tutti in giardino, compresa mia figlia, quando il nostro cane è uscito dal cancello. Non ci saremmo mai immaginati che un lupo sarebbe stato lì ad aspettarlo” ha detto in lacrime. “Siamo stati colpiti duramente da questa esperienza e ora viviamo nel terrore, soprattutto mia figlia che ha assistito all’attacco”, aggiunge, segnalando anche la vicinanza di un asilo dall’altra parte della strada. Le segnalazioni di Nina non sono le uniche; molte altre testimonianze evidenziano un problema che potrebbe peggiorare. L’ultima indagine ha stimato la presenza di circa quindici lupi nell’area, che, tenendo conto della riproduzione, potrebbe portare ad un aumento di 30-35 esemplari in più ogni stagione.