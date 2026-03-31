I ministri Ue a Bucha: "Onoriamo la memoria delle vittime"

Il Servizio Europeo per l’Azione Esterna ha diffuso una dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri, oggi riuniti a Kiev, che ricorda i massacri compiuti nella città ucraina di Bucha e in altri centri vicini dai militari russi nella primavera del 2022 e ribadisce l’impegno “incrollabile” a “sostenere” l’Ucraina.
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