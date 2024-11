I presidenti delle Corti d'appello scrivono al Presidente Mattarella per esprimere preoccupazione sui decreti in materia di immigrazione.

Una lettera di allerta al Capo dello Stato

I 26 presidenti delle Corti d’appello italiane hanno recentemente inviato una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprimendo forti preoccupazioni riguardo ai decreti di legge in fase di conversione in Parlamento, che riguardano l’immigrazione e la protezione internazionale. I giudici avvertono che l’implementazione di tali misure potrebbe portare a un “disastro annunciato” e a “gravi esiti” per il funzionamento degli uffici giudiziari.

Le criticità dei decreti proposti

In particolare, i presidenti delle Corti d’appello hanno sollevato dubbi sulla proposta della maggioranza di conferire alle stesse Corti la competenza per i provvedimenti di convalida dei trattenimenti dei richiedenti asilo. Questa modifica, secondo i giudici, potrebbe complicare ulteriormente il già delicato processo di gestione delle domande di asilo, specialmente in un contesto in cui i recenti casi riguardanti l’Albania hanno suscitato polemiche e contestazioni.

Le conseguenze sul sistema giudiziario

La lettera mette in evidenza come tali cambiamenti normativi possano avere ripercussioni dirette sulla capacità delle Corti d’appello di garantire un giusto processo. I presidenti avvertono che l’aumento del carico di lavoro e la complessità delle nuove norme potrebbero portare a ritardi significativi e a una diminuzione della qualità delle decisioni giudiziarie. Questo scenario preoccupante si inserisce in un contesto già critico per il sistema giudiziario italiano, che sta affrontando sfide significative in termini di risorse e organizzazione.