Sopra la dimora del Grande Fratello sono apparsi diversi aerei, tutti dedicati a Shaila. Questo reality è iniziato da meno di un mese e, finora, non si sono formate coppie ufficiali, anche se Shaila Gatta è senza dubbio al centro delle attenzioni romantiche. L’ex velina di Striscia la Notizia ha avuto dei flirt con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, dando origine a due fazioni di fan che si detestano. Da un lato ci sono i sostenitori di Javier, noti come SHAVIER, e dall’altro quelli di Lorenzo, conosciuti come SHAILENZO. Oggi entrambi i gruppi hanno deciso di far volare i loro messaggi sopra la Casa!

Gli aerei a tema Grande Fratello, i messaggi sui pannelli

Gli SHAVIER hanno inviato due aerei, uno con la scritta “ancorati dal destino” e l’altro recante “porotos a fuego lento”. I sostenitori di Lorenzo, gli SHAILENZO, hanno fatto lo stesso con due striscioni, uno dei quali riportava “due anime non si perdono” e l’altro “meno paure e più cuore”. Shaila ha reagito con grande entusiasmo, chiarendo però che tra lei e Lorenzo c’è solo un legame di amicizia. “Ma che succede? Oggi tutti gli aerei sono per me? Hanno chiesto dei fondi? Io e Lorenzo ci vogliamo bene! ‘Meno paure e più cuore’ e ‘due anime non si perdono’ sono stati scritti, però noi siamo solo amici! Siamo due ragazzi con emozioni profonde”.

Team Shavier o Team Shailenzo?

Shaila si trova in una situazione complicata e desidererebbe avere entrambi. “Non sono sicura di cosa fare, ma sono qui per divertirmi, non per trovare un fidanzato. Non è mai stata la mia priorità. Se ho delle domande o dei dubbi… è un vero e proprio dilemma. Non riesco a decidere. Non si può uscire con entrambi? Immagina me coinvolta con entrambi!”.