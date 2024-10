I primi tre vip contattati per partecipare a The Traitors in Italia svelati da Gabriele Parpiglia su RTL 102.5

Tre mesi dopo l’annuncio dell’arrivo di The Traitors in Italia, Gabriele Parpiglia ha rivelato su RTL 102.5, nel programma Protagonisti, i primi tre vip contattati per partecipare. Come già discusso in un precedente articolo, il reality show ricorda La Talpa, con concorrenti divisi in Fedeli e Traditori. “I concorrenti saranno isolati in un castello scozzese, dove i cosiddetti Fedeli devono scoprire l’identità dei Traditori, i quali, a loro volta, devono ‘eliminare’ un fidato in ogni puntata” – riporta DavideMaggio.it – “Durante il gioco, ci saranno varie prove che aumenteranno il montepremi. Se i Traditori riescono a rimanere fino alla fine, conquisteranno il premio; se i Fedeli riescono a eliminare tutti i Traditori, saranno loro a vincere”.

Davide Maggio ha aggiunto:

“In Italia, The Traitors vedrà partecipazioni anche di vip, simile a quanto avviene in America, dove si punta però su personaggi meno noti. Il budget di Prime Video potrebbe invece permettere di coinvolgere nomi di grande spicco. La produzione è affidata a Fremantle, la stessa casa dietro La Talpa con Mediaset”.

I primi nomi che sarebbero stati contattati, secondo Parpiglia, includono:

Alice Campello, ex moglie di Alvaro Morata, la tiktoker Samara Tramontana e NewMartina.

Si ipotizza che la versione italiana di The Traitors possa chiamarsi Il Castello, ma per il momento non ci sono ulteriori aggiornamenti da Prime Video.