Ia: Ascani, 'Ue vuole essere protagonista, governo non stia alla finestra'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Ieri a Parigi l’Europa ha deciso di essere protagonista nella partita dell’intelligenza artificiale definendo un piano che mobilita 200 miliardi tra fondi pubblici e privati e fissando come punti irrinunciabili del proprio progetto eticità e inclusività. Un’Unione che ha imposto con fermezza la propria idea di futuro rispettosa di diritti e libertà, diversa da quella propria delle big tech americane o cinesi". Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem.

"In questo quadro l’assenza di Giorgia Meloni al summit, per non irritare l’amico Musk, è ancora più grave, soprattutto ricordando il clamore con cui pose il tema dell’IA al centro del G7 dello scorso anno in Puglia. L’Ue sta dimostrando di non voler fare la parte del vaso di coccio, di voler camminare senza soggezione sulla strada di un’innovazione che non faccia del potere incondizionato e dello spregio delle regole la sua bussola. Meloni lasci perdere le amicizie personali e rinunci a restare alla finestra, affrontando invece questa sfida come si deve, condividendo gli obiettivi e gli sforzi dell’Unione che costituiscono la vera opportunità per il nostro Paese”.