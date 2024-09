Iago Garcia viene ripreso durante le ore notturne al Grande Fratello.

Attualmente, nella dimora del Grande Fratello ci convivono 17 partecipanti, 8 maschi e 9 femmine (anche se effettivamente si tratta di 11 femmine, se consideriamo tre appartenenti al gruppo ‘Non è la Rai’). Nella serata di ieri, una parte dei componenti del programma si sono ritrovati nel giardino per discutere sugli avvenimenti delle prime giornate all’interno dell’abitazione e Iago Garcia ha osservato come le donne siano maggiori in numero. Successivamente, ha dato una spiegazione del perché possa esserci questa disparità di genere. Tuttavia, l’interprete de Il Segreto ha sollevato un argomento delicato che ha portato la direzione a censurarlo.

Iago Garcia censurato a causa del discorso su “ciò che è accaduto con Giuliano”.

Mentre dialogava con Mariavittoria Minghetti, Ilaria Galassi, Shaila Gatta e Tommaso Franchi, l’attore spagnolo ha affermato: “Non siamo in egual numero, ma sapete il motivo. Quello… Giuliano!”. A quel punto, l’audio è stato interrotto dalla regia. Poco dopo, l’audio è tornato e i partecipanti hanno chiesto insieme: “Cos’è accaduto? Giuliano?”. Iago Garcia ha replicato: “Quel fatto con lui”. I ragazzi si sono scambiati dei gesti e Tommaso ha espresso: “Ah, non ne ero a conoscenza”.

Quando l’attore ha iniziato a nuovo a riferirsi a “Giuliano” la regia ha alterato l’angolazione e ha mostrato le immagini di Michael Castorino intento a usare l’aspirapolvere in cucina.

I telespettatori concordano con Endemol, Alfonso e Mediaset: “Anche la censura è positiva, non associamolo a questa edizione che è iniziata bene”. “È un vantaggio che Lino, conosciuto come Giuliano, sia stato espulso, avrebbe certamente disturbato l’atmosfera di questa edizione”. “Commentavano il fatto che nella casa non c’è un equilibrio numerico tra maschi e femmine, e lo spagnolo interviene dicendo che è a causa di ciò che è accaduto con Giuliano. Non sei a conoscenza di quale problema avete evitato in questa edizione”. “Potrebbe il GF sorprenderci domani con qualcosa su Giuliano?”. “È bene e appropriato non menzionarlo”.