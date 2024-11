Si trovavano in sella ad uno scooter quando, per ragioni da chiarire, si sono scontrati con violenza contro un veicolo. É un incidente stradale dall’epilogo drammatico quello avvenuto ad Iglesias, costato la vita a due diciassettenni che viaggiavano sul motorino. I soccorritori giunti tempestivamente sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Grave incidente stradale: morti due 17enni ad Iglesias

Il sinistro stradale è avvenuto nella notte del 24 novembre: era da poco trascorsa l’una quando si è verificato il terribile impatto sulla Statale 130 alle porte della cittadina sarda. Aurora M e Riccardo L, questi i nomi dei due giovani, sono stati scagiati a terra dalla violenza dello scontro che ha coinvolto un’auto guidata da un 32enne residente a Gonnesa. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 ma il personale medico si è immediatamente reso conto del fatto che per i due ragazzi non c’era più nulla da fare e ne ha constatato il decesso in loco.

Il 32enne non ha riportato ferite ma è stato trovato in forte stato di shock. Le autorità, effettuati i dovuti rilievi, hanno posto sotto sequestro i veicoli coinvolti allo scopo di avviare i necessari accertamenti tecnici e ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. Come disposto dall’autorità giudiziaria sono invece state trasferite al centro traumatologico ortopedico di Iglesias le salme dei due giovani. Come riportato da La Nuova Sardegna i due studenti frequentavano la quarta A del liceo di Scienze umane Baudi di Vesme a Iglesias. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali: saranno poste a mezz’asta le bandiere sugli edifici pubblici, scuole di primo e secondo grado saranno chiuse e verranno sospese le manifestazioni pubbliche in segno di cordoglio e vicinanza alle famiglie delle giovani vittime.