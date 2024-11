Si trova ora in fin di vita la studentessa 17enne investita stamattina in viale Colombo, a Cagliari. Le dinamiche dell’incidente avvenuto stamane alle ore 8, vedono la giovane investita mentre si stava recando a scuola presso il Liceo Scientifico Alberti.

È in fin di vita la studentessa di 17 anni investita stamattina a Cagliari mentre andava a scuola

A causa della gravità dell’impatto è stato subito richiesto l’intervento dei soccorsi del 118, che l’hanno trasportata prontamente in ospedale, dove ora sta lottando per la vita.

La giovane studentessa investita stamattina a Cagliari si trova ora in fin di vita nel reparto di Rianimazione

La ragazza è caduta a terra priva di sensi e si trova ora nel reparto di Rianimazione in codice rosso, versando in condizioni che si attestano come estremamente critiche. Secondo le prime ricostruzioni, non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.

Un pensionato alla guida dell’auto che ha investito la studentessa ora in fin di vita

Sul posto, l’intervento degli agenti della Polizia Locale che sta effettuando i primi rilievi tecnici e raccogliendo testimonianze. Alla guida del veicolo si trovava un uomo anziano, un pensionato di 80 anni, le cui condizioni al momento dell’incidente saranno plausibilmente oggetto di accertamenti.