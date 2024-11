Un terribile incidente frontale in provincia di Novara è avvenuto ieri, 22 novembre 2024 a Oleggio, causando la morte di un bambino di soli 8 anni. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio vicino al cimitero della cittadina.

Incidente frontale a Novara: muore un bimbo di 8 anni, grave il fratellino di 4, in codice rosso

Il fratellino di 4 anni versa in condizioni molto gravi ed è stato portato in ospedale a Novara in codice rosso. La nonna, che era alla guida della vettura con i due bambini a bordo, è rimasta ferita, mentre nell’altra auto si trovavano due persone che ora non si trovano in pericolo di vita.

Nonna e nipotini erano rimasti incastrati nelle lamiere nell’incidente frontale del 22 novembre a Novara

La violenza dell’impatto è stata tale che ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco per poter tirare fuori dall’abitacolo i tre, che erano rimasti incastrati nelle lamiere dell’auto.

Il piccolo di 8 anni non ce l’ha fatta: muore appena arrivato in ospedale

Nonostante il soccorsi, il piccolo di otto anni è deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale. La nonna, che ha riportato alcune ferite, si trova ora ricoverata a Borgomanero in codice giallo. Nel frattempo, le autorità sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.