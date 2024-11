Un tragico incidente tra Sassari e Ittiri ha avuto luogo ieri 22 novembre in serata, non distante dal bivio per Uri, attorno al chilometro 14.

Tragico incidente tra Sassari e Ittiri: a perdere la vita sono padre e figlio

Perdono la vita padre e figlio, originari di Ittiri, a bordo di una Citroen C4. L’automobile con i due stava viaggiando in direzione di Sassari. Lo scontro sarebbe avvenuto contro una Lancia Ypsilon, guidata da un uomo di 49 anni che è rimasto ferito gravemente dall’urto, ma è cosciente ed è stato prontamente portato in ospedale per i soccorsi.

Incidente a Sassari: tragico scontro tra due auto, una delle quali devia la sua rotta sulla carreggiata opposta

Stando alle prime ricostruzioni, lo schianto si sarebbe verificato su un rettilineo, quando la Citroen C4 avrebbe deviato la sua rotta per motivi ancora da accertare.

Ancora da accertare le dinamiche del tragico incidente avvenuto tra Sassari e Ittiri. Inutili i soccorsi per padre e figlio

La vettura si sarebbe così diretta contro la Lancia Ypsilon che si trovava all’interno della sua carreggiata. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale del 118, che non hanno però potuto fare più niente per salvare la due vittime coinvolte nello schianto.