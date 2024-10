Discutiamo degli ascolti televisivi. Ieri, 12 ottobre, si è svolta la terza puntata di Ballando con le Stelle, dove tutte le 13 coppie in competizione hanno danzato. Anche nella serata precedente, non ci sono state eliminazioni, ma Alan Friedman e Sonia Bruganelli, insieme ai loro insegnanti, sono finiti in spareggio.

La puntata di ieri di Ballando con le Stelle ha raggiunto 3.419.000 spettatori, corrispondenti a una quota di share del 25,9%. Dall’altra parte, su Canale 5, il nuovo episodio di Tu Si Que Vales, con al timone Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli, ha registrato 3.530.000 spettatori, per un 25,7% di share.

Riepilogo degli ascolti di Ballando con le Stelle

1^ puntata: 3.300.000 spettatori, 25,6% di share / Tu Si Que Vales: 3.238.000 spettatori, 24% di share.

2^ puntata: 3.221.000 spettatori, 24,4% di share / Tu Si Que Vales: 3.500.000 spettatori, 25,4% di share.

3^ puntata: 3.950.000 spettatori, 25,9% di share / Tu Si Que Vales: 3.530.000 spettatori, 25,7% di share.

Allettante competizione di danza, le coppie partecipanti includono: