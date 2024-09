Il 2 settembre, sui canali televisivi, abbiamo assistito all'avvio del nuovo show di Stefano De Martino e al ritorno di Myrta Merlino.

Il panorama televisivo italiano è stato animato il 2 settembre con il ritorno di varie trasmissioni dalla pausa estiva e le nuove entrate. In particolare, Federica Panicucci e Francesco Vecchi con “Mattino Cinque” sono stati i primi a fare il loro ritorno, registrando un 18,6% di share nella prima parte e un 18% nella seconda, superando di un soffio “UnoMattina Estate” della Rai rimasto al 17,9%. D’altro canto, Myrta Merlino, nonostante un grande ritorno con un studio rinnovato, non è riuscita a fare molto contro “Estate in Diretta”, perdendo parecchi punti percentuali. Nel dettaglio, “Pomeriggio Cinque” ha ottenuto un 14,94% di share nella fase iniziale, il 12,44% nella seconda e il 10,75% nei saluti finali, con meno di un milione di telespettatori dall’inizio dell’emissione. Nel frattempo, Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini si sono mantenuti forti, attirando 1.376.000 spettatori con il 18,67% di share nella prima parte e 1.459.000 spettatori con il 18,31% nella seconda. Non bisogna dimenticare il buon inizio di Stefano De Martino, una novità nei programmi televisivi.

L’esordio di Stefano De Martino nel programma Affari Tuoi è stato molto ben accolto dal pubblico, con ben 4.407.000 spettatori, pari ad una quota di mercato del 24,9%. Sull’altra rete, invece, Paperissima Sprint su Canale 5 ha attirato solo 2.285.000 spettatori, con uno share del 12,85%.

Le dichiarazioni di De Martino prima dell’inizio

“La decisione di iniziare il 2 settembre? Credo sia in linea con la necessità di assestare il programma. Quando ci sono dei cambiamenti nella conduzione, c’è bisogno di un periodo di avvio. Era appropriato iniziare presto per attivare le dinamiche e accogliere gli italiani al loro ritorno dalle vacanze. Il mio obiettivo è che Rai1 rimanga la scelta principale per gli italiani. Il contesto televisivo è diverso e ci sarà una nuova ripartizione di pubblico; Amadeus non aveva un concorrente diretto come Striscia e, in aggiunta, ci sarà anche La7, rendendo il panorama molto competitivo. Il nostro obiettivo è di essere i primi in questo nuovo contesto e vedremo cosa significa in termini numerici”.

