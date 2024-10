Parliamo di ascolti televisivi. La 18esima edizione del Grande Fratello è attualmente in onda e durante la settima puntata abbiamo visto un’entrata inattesa di Carmen Russo come ospite. Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti hanno ottenuto l’immunità grazie al televoto. Sei concorrenti sono stati messi in nomination, e uno di loro lascerà la casa nel prossimo appuntamento di lunedì 14 ottobre. I concorrenti in nomination sono: Yulia Bruschi, Michael Castorino, Clayton Norcross, Amanda Lecciso, Tommaso Franchi e Helena Prestes.

Ascolti televisivi

Questa settima puntata ha ottenuto un ascolto di 2.293.000 spettatori, con uno share del 18,5%. Nel frattempo, su Rai1, la fiction Brennero ha raggiunto 2.782.000 spettatori e un share del 16,2%.

Ascolti puntate precedenti

Ecco i dati degli ascolti delle puntate precedenti del Grande Fratello 18:

1^ puntata: 2.510.000 spettatori – 21,28% di share

3^ puntata: 2.238.000 spettatori – 18,5% di share

4^ puntata: 1.993.000 spettatori – 16,3% di share

5^ puntata: 2.153.000 spettatori – 17,9% di share

6^ puntata: 2.122.000 spettatori – 16,5% di share

7^ puntata: 2.293.000 spettatori – 18,5% di share

Concorrenti attuali

Amanda Lecciso

Clayton Norcross

Enzo Paolo Turchi

Helena Prestes

Iago Garcia

Javier Martinez

Jessica Morlacchi

Le Non è la Rai

Lorenzo Spolverato

Luca Calvani

Luca Giglio Giglioli

Mariavittoria Minghetti

Michael Castorino

Shaila Gatta

Tommaso Franchi

Yulia Bruschi

Concorrenti che hanno lasciato la casa: