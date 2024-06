Massimo Zedda si riconferma per la terza volta come sindaco di Cagliari: ha vinto le elezioni comunali, superando Alessandra Zedda, Giuseppe Farris, Claudia Ortu e Emanuela Corda, con il 59,9% dei voti, stando ai dati della seconda proiezione commissionata dalla Rai al Consorzio Opinio Italia.

Le prime parole del sindaco di Cagliari

Il centrosinistra ha vinto le elezioni amministrative a Cagliari, dove aveva candidato a sindaco Massimo Zedda, già alla guida del territorio tra il 2011 e il 2019. Mentre, negli ultimi cinque anni invece a Cagliari aveva governato una giunta di destra, guidata da Paolo Truzzu di Fratelli d’Italia.

“Successo straordinario, ringrazio tutte le liste, abbiamo fatto una operazione collettiva. Lo sforzo di tutti e tutte ha portato ad una inversione di tendenza rispetto alle altre tornate amministrative. Considero Cagliari una città splendida, ma dobbiamo ripristinare il rapporto tra l’amministrazione e i cittadini. Una cosa che è mancata negli ultimi anni”.

Il ricordo di Massimo Zedda dopo la vittoria

Lunghi applausi per Massimo Zedda dopo la vittoria: il nuovo sindaco di Cagliari, in un momento così importante ha voluto spendere un pensiero per coloro che hanno dato la vita per i diritti e per la libertà, tra questi, Giacomo Matteotti e Enrico Berlinguer: