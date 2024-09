Il caso Viareggio ha provocato una reazione sconvolgente da parte del vice sindaco di Rapallo, descrivendolo come un 'rischio del mestiere'.

Un controverso commento del vicesindaco di Rapallo, Giorgio Tasso, sul recente incidente mortale di Said Malkoun ha scatenato un dibattito politico. Tasso ha affermato che la morte di Malkoun, ucciso dalla persona da lui appena derubato, era "un rischio del mestiere", causando indignazione nell'opposizione che ora chiede le sue dimissioni. La sindaca Elisabetta Ricci e altri esponenti politici, come Andrea Carannante, hanno espresso disaccordo con Tasso, sottolineando l'importanza dell'osservanza della legge. Tasso ha poi cercato di chiarire il suo commento, insistendo sulla sua opposizione a qualsiasi azione illegale.

Un controverso post del vicesindaco di Rapallo (Genova), Giorgio Tasso, sta causando dibattito politico. Tasso, membro di Noi Moderati e recentemente eletto nella giunta, aveva commentato a proposito dell’incidente mortale di Said Malkoun, che è stato ucciso dalla persona che aveva appena derubato, affermando che “Sono i rischi del mestiere”. Adesso, l’opposizione chiede le sue dimissioni per queste parole che ritengono inappropriate. Nel frattempo, la sindaca Elisabetta Ricci ha convocato Tasso per discutere della questione. Ricci ha espresso disaccordo con il suo commento, dicendo che “La giustizia fai da te non è la soluzione”. Anche altri esponenti politici, come Andrea Carannante, membri dell’Unione Popolare e della Rifondazione Comunista, si sono espressi contro il vicesindaco, sostenendo che i rappresentanti pubblici dovrebbero sempre promuovere il rispetto della legge. Tasso ha successivamente cercato di chiarire il suo post su Facebook, affermando la sua ferma opposizione a qualsiasi azione illegale.