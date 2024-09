Il cattivo tempo si fa sentire nuovamente, con nove regioni che vengono messe in allerta gialla.

Il maltempo ritorna e per domani è prevista l’allerta gialla in nove aree regionali. Dalla sera odierna, le precipitazioni e i temporali si abbatteranno sul Nord-Ovest e la Toscana, per poi diffondersi durante il giorno di domani al Nord-Est e parzialmente al Centro. Il Dipartimento della Protezione Civile, di concerto con le regioni interessate, è riuscito a pubblicare un avviso relativo ad avverse condizioni meteorologiche. Gli intemperie inizieranno questa sera in Liguria e proseguiranno nel Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana nelle prime ore di domani, per estendersi in seguito in Lombardia, Veneto e dal pomeriggio in Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria e Lazio. Non si escludono nemmeno grandinate localizzate e venti forti. In base ai fenomeni anticipati, per la giornata di domani è stata valutata l’allerta arancione per rischio di temporali e idrogeologico in gran parte della Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Veneto e Lombardia e in tutta la regione del Friuli Venezia Giulia. L’allerta gialla sarà in vigore nel rimanente territorio toscano, liguria, emilia-romagna, lombardia, veneto, così come in Umbria e in alcune aree della Sardegna, Marche e Piemonte.