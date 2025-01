Un incontro deludente

Il comitato ristretto sul fine vita ha tenuto una riunione che, secondo il capogruppo del Partito Democratico in Commissione Giustizia del Senato, Alfredo Bazoli, si è rivelata una vera e propria farsa. Durante l’incontro, che si è svolto questa mattina, i membri del comitato si aspettavano di ricevere una proposta di testo base da parte dei relatori, come promesso nel primo incontro tenutosi un mese fa. Tuttavia, la realtà si è dimostrata ben diversa: nessuna proposta è stata presentata e la maggioranza era praticamente assente.

Critiche alla maggioranza

Alfredo Bazoli ha espresso il suo disappunto per la situazione, sottolineando che la mancanza di una proposta concreta su un tema così delicato come quello del fine vita è inaccettabile. “Oggi era la seconda volta che ci riunivamo e ci aspettavamo un passo avanti”, ha dichiarato Bazoli. La presenza dei relatori Zanettin e Zurlo non è bastata a giustificare l’assenza di indicazioni chiare e di un piano d’azione. La critica principale del capogruppo Pd è rivolta alla maggioranza, che, a suo avviso, deve assumersi la responsabilità di affrontare un argomento di tale importanza.

Possibili conseguenze

La situazione attuale ha portato Bazoli a dichiarare che, se la maggioranza non si impegnerà a fornire un testo di riferimento, il Partito Democratico è pronto ad abbandonare i lavori del comitato ristretto. Questa affermazione evidenzia la crescente frustrazione all’interno del gruppo di opposizione, che teme che il dibattito sul fine vita possa stagnare ulteriormente. La questione del fine vita è un tema sensibile e complesso, che richiede un confronto serio e costruttivo, ma che rischia di essere trascurato se non si trovano soluzioni concrete.