Selvaggia Lucarelli esprime antipatia per Vittoria Schisano durante un'intervista

Un’intervista rivelatrice

Recentemente, Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le stelle, è stata ospite nel podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan. Durante la lunga chiacchierata, Lucarelli ha condiviso le sue esperienze nel famoso dancing show di Rai 1, rivelando dettagli inediti sul suo rapporto con i concorrenti e le dinamiche del programma. Tra i vari argomenti trattati, ha suscitato particolare attenzione il suo giudizio su Vittoria Schisano, ex concorrente della trasmissione.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Nel corso dell’intervista, Lucarelli non ha risparmiato critiche nei confronti di Schisano, esprimendo apertamente la sua antipatia. “Un anno fa, Vittoria Schisano mi era veramente antipatica. Era lì proprio per litigare”, ha dichiarato. Queste affermazioni hanno colpito non solo gli ascoltatori, ma anche la diretta interessata, che ha prontamente risposto a tono. Lucarelli ha continuato a spiegare che, nonostante le sue valutazioni positive nei confronti della Schisano, il suo giudizio era sempre accompagnato da una certa ironia: “Quando dico così è proprio la morte, il bacio sulla fronte!”.

La reazione di Vittoria Schisano

La risposta di Vittoria Schisano non si è fatta attendere. Attraverso un post sul suo profilo X (ex Twitter), ha commentato: “A quanto pare, quindi, l’antipatia sarebbe reciproca!”. Questo scambio di frecciatine ha riacceso l’attenzione sul conflitto tra le due, che risale al 2020, anno in cui Schisano partecipò al programma. All’epoca, Lucarelli aveva già espresso giudizi negativi sulle performance di Vittoria, definendole noiose e ripetitive. La tensione tra le due donne sembra quindi essere un tema ricorrente, alimentato da