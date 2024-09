Il confronto tra Conte e Renzi e le incertezze del vasto campo

Giuseppe Conte, leader del M5s, respinge l'idea di un'apertura alla collaborazione con Renzi. Conte sostiene che "riportare in vita" Renzi, offrendogli un premio dopo la disfatta elettorale europea e i suoi continui fiaschi, avrebbe un prezzo insostenibile per l'integrità e l'affidabilità del pian...

Giuseppe Conte, leader del M5s, respinge l’idea di un’apertura alla collaborazione con Renzi. Conte sostiene che “riportare in vita” Renzi, offrendogli un premio dopo la disfatta elettorale europea e i suoi continui fiaschi, avrebbe un prezzo insostenibile per l’integrità e l’affidabilità del piano alternativo a Meloni. Paita e Scalfarotto di Italia Viva replicano sostenendo che se Conte intende continuare a perdere le elezioni, allora sta procedendo correttamente, dato che l’unico modo per sconfiggere il centrodestra è quello di restare uniti, così come fanno loro.

(Autora: Ida Molaro, pubblicato il 01 Set 2024 – 21:49)