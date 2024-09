Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto legislativo che impedisce la pubblicazione dell'ordinanza di custodia.

Ieri, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legislativo che modifica l'articolo 114 del codice di procedura penale. Tale modifica prevede che il contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare non possa essere pubblicato fino al completamento delle indagini preliminari o alla con...

Ieri, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legislativo che modifica l’articolo 114 del codice di procedura penale. Tale modifica prevede che il contenuto dell’ordinanza di custodia cautelare non possa essere pubblicato fino al completamento delle indagini preliminari o alla conclusione dell’udienza preliminare. Il provvedimento è stato adottato per allineare la legislazione nazionale alle prescrizioni della direttiva europea, come confermato.