Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al testo unico riguardante la riscossione, secondo Leo è necessario proseguire con la semplificazione.

Oggi, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla prima revisione del codice unitario relativo ai versamenti e alla riscossione. Quest’informazione viene fornita da Maurizio Leo, il vice-ministro del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questo è il quarto codice unitario che è stato approvato dal Governo Meloni, e tale atto dimostra il nostro continuo impegno a semplificare e rendere più affini le regole fiscali attuali, aggiunge. In relazione a questo percorso, con l’approvazione odierna, possiamo dire che siamo appena arrivati a metà strada. In totale, sono previsti otto codici, specifica Leo. Proseguiamo nel processo di realizzazione della riforma fiscale, al fine di stabilire un sistema fiscale più equilibrato e aggiornato.