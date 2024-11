Il ritorno atteso di Nina Zilli

Questa sera, la puntata di Ballando con le stelle era attesa con grande entusiasmo dai fan, in particolare per il ritorno della coppia formata da Nina Zilli e Pasquale La Rocca. Dopo un infortunio che aveva costretto la cantante a ritirarsi dalla competizione, i telespettatori speravano di rivederli in pista per il tanto atteso ripescaggio. Tuttavia, le aspettative sono state bruscamente deluse quando la conduttrice Milly Carlucci ha annunciato che Nina non avrebbe ballato.

Un infortunio inaspettato

Il rientro di Nina Zilli era previsto con grande fermento, ma purtroppo la situazione ha preso una piega inaspettata. Durante le prove per la coreografia, la cantante ha subito un nuovo infortunio, aggravando le sue condizioni precedenti. Questo imprevisto ha costretto la coppia a rinunciare al ripescaggio, lasciando Pasquale La Rocca a ballare con un’altra professionista, Giada Lini. La decisione ha suscitato grande dispiacere tra i fan e i membri della giuria, che avevano sperato di rivedere Nina in pista.

Le reazioni alla notizia

La reazione di Pasquale La Rocca è stata di grande rammarico. Il ballerino ha espresso il suo dispiacere per l’accaduto, ringraziando comunque Nina per il percorso condiviso a Ballando con le stelle. Anche i fan della cantante hanno manifestato il loro disappunto, sperando fino all’ultimo di vederla esibirsi. La giuria, visibilmente colpita dalla notizia, ha espresso la propria solidarietà nei confronti della coppia, sottolineando il talento e l’impegno dimostrato da Nina durante la sua partecipazione al programma.