Il festival di Sanremo 2023: look iconici e scivoloni sul green carpet

Il green carpet: un palcoscenico di stile

Il Festival di Sanremo, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, ha aperto ufficialmente le sue porte con un green carpet che ha visto sfilare artisti di fama nazionale e internazionale. Quest’anno, il red carpet ha assunto una nuova dimensione, trasformandosi in un palcoscenico di stile e creatività. La sfilata degli artisti, andata in onda durante il Primafestival, ha messo in luce non solo i look più eleganti, ma anche alcune scivolate che hanno fatto discutere.

Look da standing ovation

Tra i look più apprezzati, spicca senza dubbio quello di Achille Lauro, che ha conquistato il pubblico con un completo total black e un cappello ornato da una veletta nera. La sua presenza ha suscitato una standing ovation, dimostrando che il festival è anche un momento di espressione personale e moda. Altre cantanti, come Clara, hanno brillato con abiti eleganti, mentre Noemi ha osato con un outfit che ricorda la celebre Crudelia De Mon, abbinando una pelliccia nera a un tailleur bianco e nero.

Le gaffe sul green carpet

Nonostante i look da urlo, non sono mancate le gaffe. Fedez, pur indossando un completo elegante, ha attirato l’attenzione per le sue lenti a contatto nere, scatenando una valanga di meme sui social. Irama, invece, ha sorpreso tutti presentandosi in costume con un trench dall’aria medievale, mentre Tony Effe ha optato per un look audace, scendendo a petto nudo e indossando una pelliccia bianca, un abbinamento che ha suscitato qualche critica.

Un festival di emozioni e stili

Il festival di Sanremo non è solo musica, ma anche un’importante vetrina per la moda e lo stile. Ogni anno, gli artisti si sfidano non solo sul palco, ma anche sul green carpet, cercando di lasciare il segno con i loro outfit. Quest’anno, le pellicce hanno fatto da protagoniste, con molti artisti che hanno scelto di indossarle, creando un’atmosfera di eleganza e glamour. Tuttavia, le cadute e le scelte discutibili hanno dimostrato che, anche nel mondo della moda, non tutto può andare secondo i piani.