Le critiche di Conte alla Commissione Von der Leyen

Durante gli Stati generali della ripartenza a Bologna, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha espresso forti critiche nei confronti della Commissione Europea guidata da Ursula Von der Leyen. Secondo Conte, la Commissione Von der Leyen 2 rappresenta un grave errore politico per il Partito Democratico, non solo per il fatto di collaborare con partiti come Fratelli d’Italia, ma soprattutto per la sua visione politica. “Non è più progressismo”, ha affermato Conte, sottolineando che la Commissione si sta allontanando dai valori fondamentali del progresso sociale e della giustizia economica.

La transizione ecologica in discussione

Conte ha messo in evidenza come la Commissione attuale sembri concentrarsi maggiormente sulla transizione militare piuttosto che su quella ecologica. Questo cambiamento di priorità, secondo il leader del M5S, potrebbe avere conseguenze devastanti per la sanità e il welfare in Europa. “La visione della Commissione Von der Leyen 2 porterà a tagli significativi in settori cruciali per il benessere dei cittadini”, ha avvertito Conte, evidenziando la necessità di un approccio più equilibrato e sostenibile.

Il futuro del Movimento 5 Stelle

In risposta alle recenti dichiarazioni di Beppe Grillo, che ha invitato Conte a lasciare il partito, il leader del M5S ha difeso la sua posizione, affermando che il Movimento appartiene agli iscritti e non a una singola persona. “Questa è casa degli iscritti, non di una persona sola. È una follia pensare il contrario”, ha dichiarato Conte, sottolineando l’importanza della partecipazione attiva e della democrazia interna. La sua affermazione riflette un desiderio di mantenere unita la base del partito, nonostante le pressioni esterne e le sfide interne.